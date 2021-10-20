Жительница Салехарда пожаловалась в прокуратуру на затопляемое кладбище Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Салехарда обязала местную администрацию провести систему водоотведения на городском кладбище, которое постоянно затапливает водой. Все началось с жалобы местной жительницы, которая сообщила в ведомство о происходящем.

- Установлено, что кладбище не оборудовано системой дренажа и водоотведения, что вызывало ежегодное подтопление в период весенних паводков и обильных осадков. Установленные в местах проезда транспорта на территории кладбища трубы не функционировали, так как были засыпаны песком и илом, водоотводные каналы отсутствовали, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Чтобы устранить нарушения, ведомство вынесло главе Салехарда предупреждение, но ответных действий так и не последовало. Тогда прокуратура обратилась в суд с соответствующим заявлением, которое было удовлетворено.