Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 октября 2021 7:15

В Надыме покрасят фасады десяти домов, расположенных в шестом микрорайоне

Также идет обшивка балконов
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

В Надыме продолжаются работы, оставшиеся незавершенными в рамках благоустройства. Речь идет о микрорайоне №6.

- Как вы знаете, одним из самых масштабных проектов в этом году у нас стала комплексная реновация 6 микрорайона, реализацию которого держу на личном контроле, - напомнил жителям Дмитрий Жаромских.

Сейчас там ведется покраска фасадов десяти домов и обшивка балконов. На завершающей стадии - ремонт межпанельных швов, подъездов, кровли и установка дверей.

На данный момент завершены работы по устройству тротуаров, стоянки и бордюрного камня, обновлено дорожное полотно, а на улицах появилось новое освещение.