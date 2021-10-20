В Надыме покрасят фасады десяти домов, расположенных в шестом микрорайоне

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

В Надыме продолжаются работы, оставшиеся незавершенными в рамках благоустройства. Речь идет о микрорайоне №6.

- Как вы знаете, одним из самых масштабных проектов в этом году у нас стала комплексная реновация 6 микрорайона, реализацию которого держу на личном контроле, - напомнил жителям Дмитрий Жаромских.

Сейчас там ведется покраска фасадов десяти домов и обшивка балконов. На завершающей стадии - ремонт межпанельных швов, подъездов, кровли и установка дверей.

На данный момент завершены работы по устройству тротуаров, стоянки и бордюрного камня, обновлено дорожное полотно, а на улицах появилось новое освещение.