На подъезде к Салехарду автомобиль с тремя детьми улетел в кювет и перевернулся

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 19 октября на 885 километре трассы Сургут-Салехард.

- Около 8:20 минут водитель автомобиля «УАЗ» не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и опрокинулась, - уточнили в ведомстве детали произошедшего

Известно, что водитель находился в машине не один. Вместе с ним в салоне сидели четыре пассажира, трое из которых - дети. Всех их доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Добавим, что за прошедшие сутки на Ямале произошла 21 авария, а с начала года - 3 847, в которых 23 человека погибли и 233 получили травмы, в том числе 24 ребенка.