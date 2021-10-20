В Катравоже начинает работать насосная станция, которая обеспечит людей водой

Фото: личная страница Ивана Сакала в соцсети

Перед началом ледостава глава Приуральского района Иван Сакал посетил село Катравож, чтобы подвести итоги работ.

Так, за отведенный период в населенном пункте вывезли 80 тонн металлолома, благоустроили площадь у сельского дома культуры, положили дорожные плиты на ул. Новая и сделали лестничный спуск с ограждением к деревянным тротуарам, которые тоже ждет преображение. А еще в селе вводят в эксплуатацию насосную станцию, которая будет обеспечивать людей водой.

Кстати, сами жители положительно оценили проделанную работу.

- Также обсудили планы на будущий год: продолжим капитальные ремонты улиц, разработаем проект ремонта пришкольной территории, совместно с ресурсоснабжающей организацией разработаем и утвердим программу развития сетей теплоснабжения и водоснабжения, - рассказал Иван Сакал.

Также он отметил, что в следующем году в селе возобновится жилищное строительство.