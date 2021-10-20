На Новый год в Ноябрьске появится космический городок

Фото: администрация Ноябрьска

Жители Ноябрьска определились с тематикой ледового городка, который появится этой зимой. Северяне неустанного голосовали на портале «Живем на Севере», выбирая между четырех вариантов: «Народное гулянье и народное искусство», «В стране любимых сказок», «По мотивам сказки «Волшебник Изумрудного города» и «Бескрайний космос».

С огромным отрывом победил вариант «Бескрайний космос», за который отдали голоса 289 человек. Новый год ноябряне встретят среди космической станции, пусковой площадки, планет солнечной системы и космического корабля.

Кстати, портал «Живем на Севере» активно используется горожанами для обсуждения текущих вопросов. Например, сейчас жители выбирают, где будет продаваться местное мороженое. Пока в лидерах «Северный рынок».