Погода на Ямале на 20 октября: пройдут дожди

Погода на Ямале на 20 октября. Фото: Вера Зенина

В среду, 20 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменна облачность, утром - осадки. Днем +1, ночью -5. Ветер 5-8 м/с.

Надым: пасмурно и дождь. Днем +3, ночью 0. Ветер 5-13 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днем +5, ночью -1. Ветер 4-10 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и дождь. Днем +3, ночью -1. Ветер 9-17 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром - дождь. Днем +5, ночью +1. Ветер 5-12 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром - дождь. Днем +5, ночью 0. Ветер 6-13 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, утром - осадки. Днем +1, ночью -4. Ветер 5-9 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем +4, ночью -3. Ветер 5-11 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.