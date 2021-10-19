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Недвижимость19 октября 2021 15:49

В Надыме начинается реконструкция Проезда № 1

Для удобства жителей разработана новая схема движения транспорта
Марина Прохорова
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В Надыме начинается реконструкция дороги на Проезде № 1

В Надыме начинается реконструкция дороги на Проезде № 1

Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме начинается реконструкция дороги на Проезде № 1 (участок от 1,453 км до 2,097 км).

- До 30 ноября движение от пересечения Проезда № 1 и внутриквартального проезда в районе д/с «Буратино» до пересечения Проезда № 1 с окружной автомобильной дорогой регионального значения Сургут - Салехард будет ограничено, - сообщили в администрации Надымского района.

Для удобства жителей разработана новая схема движения транспорта. Ознакомиться с ней можно ниже.

Фото: администрация Надымского района

Фото: администрация Надымского района