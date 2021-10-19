На Ямале начался прием заявок для участие в губернаторской елке

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале начался прием заявок для участия в губернаторской елке. Напоминаем, что приглашение на праздник получат школьники, достигшие результатов в учебе, науке и творчестве, а также ребята с особенностями здоровья и дети из многодетных и социально незащищенных семей.

Предложить кандидатуру могут классные руководители. Для заявки на участие понадобятся: копия свидетельства о рождении, согласие родителей на обработку персональных данных, ведомость об успеваемости за последние два года и подтверждение достижений.

Сам праздник состоится 21 декабря. Для ребят подготовят насыщенную программу, включающую новогоднюю ярмарку, театрализованное представление и встречу с губернатором Дмитрием Артюховым.