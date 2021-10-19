Жильцам сгоревшего дома в Вынгапуровском окажут материальную помощь

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске прошло совещание, на котором обсудили меры поддержки для погорельцев дома №18 по ул. 70 лет Октября в мкр. Вынгапуровский.

Как сообщил исполняющий обязанности начальника управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Артем Катков, для жильцов был оперативно подготовлен маневренный фонд, в котором разместили пять семей. Люди обеспечены раскладушками и постельными принадлежностями. Остальные решили остаться у родственников и знакомых.

Пострадавшим при пожаре необходимо обратиться в администрацию микрорайона, где им объяснят, какие документы необходимо предоставить для подачи заявления о получении материальной помощи.