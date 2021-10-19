Фото: официальная группа аэропорта в соцсети

Предприниматели Нового Уренгоя смогут продавать свою продукцию в городском аэропорту. Торговые помещения расположены в различных зонах аэровокзала. Площадь для магазина - от 20 до 100 квадратных метров, для кафе и ресторанов - от 154 до 215 квадратных метров. Договоры с арендаторами будут заключены на 3-5 лет.

Интересующая аэропорт тематика магазинов: сувениры, сладости, рыбный магазин, гастрономия, игрушки, магазин печатной продукции, салон связи, товары в дорогу, одежда, ювелирный магазин. Заведения общепита могут быть представлены рестораном национальной кухни, кофейней, пивным или семейным рестораном, винотекой.

Новые торговые площадки и заведения планируется открыть для пассажиров в декабре 2022 года.

Потенциальные арендаторы должны предоставить наличие концепции, разработанный проект (визуализация) и согласованный ассортиментный перечень. Документы принимаются до 28 февраля 2022 года. Итоги станут известны до 1 апреля.

Получить более подробную информацию можно на сайте новоуренгойского аэропорта.