Лучшие семьи Ямала получат гранты от губернатора

Фото: департамент соцзащиты ЯНАО

В регионе объявлен конкурс на соискание премии «Семья Ямала». Северяне могут побороться в следующих шести номинациях: «Многодетная семья года», «Молодая семья года», «Династия года», «Опекунская (приемная) семья года», «Золотая семья года», «Преодоление».

Ходатайства и материалы о семьях принимают уполномоченные органы в муниципальных образованиях. Напоминаем, что самостоятельно семья заявиться не может. Кандидаты выдвигаются общественными организациями (объединениями), предприятиями и учреждениями.

После проведения отбора семей на уровне города (района), материалы будут направлены на региональный этап конкурса.

Награждение победителей ежегодно проводится в канун празднования Международного дня семьи. Лучшие получат по 250 тысяч рублей.

Ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте регионального департамента социальной защиты населения.