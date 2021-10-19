На Ямале еще 126 жителей заразились коронавирусом

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 126 человек. С начала периода количество заболевших достигло 52 582.

Из общего числа болеющих 833 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 107 из них - в тяжелом состоянии, 22 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 725 человек.

Также за сутки выявлено 14 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 737. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 112 заражений COVID-19, за весь период - 44 845.

Выздоровели за последние сутки 67 человек, с начала пандемии - 50 037.

За последние сутки в России выявлено 33 740 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 492 (7,4%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 060 752 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 23 426 человек, с начала пандемии - 7 040 481. Также за сутки зафиксировано 1 015 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 225 325 человек.