На Ямале экс-директора департамента транспорта и дорожного хозяйства уличили в еще одной взятке

На Ямале экс-директор департамента транспорта и дорожного хозяйства уличили в еще одной взятке Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале следователи выявили еще одно преступление, к которому оказался причастен бывший директор департамента транспорта и дорожного хозяйства. Напоминаем, что он обвиняется в получении взятки в размере трех миллионов рублей. Деньги ему передали два руководителя коммерческой организации за беспрепятственное исполнение и оплату ранее заключенных контрактов на выполнение дорожных работ, а также заключение новых.

- Установлено, что в феврале 2020 года два руководителя той же коммерческой организации передали в качестве взятки директору департамента 1,5 миллиона рублей за обеспечение заключений новых госконтрактов, а также беспрепятственное исполнение и оплату ранее заключенных, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В настоящее время следственная группа устанавливает все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование продолжается.