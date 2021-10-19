В Салехарде двое молодых людей решили продавать наркотики, чтобы заработать денег на бизнес

В Салехарде двое молодых людей решили продавать наркотики, чтобы заработать стартовый капитал для бизнеса Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде вынесли обвинительный приговор в отношении 22-летнего и 23-летнего местных жителей, обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков. Заняться этим делом ребята решили для того, чтобы заработать стартовый капитал для открытия бизнеса в сфере питания.

- Установлено, что в июне 2021 года злоумышленники приобрели около 100 граммов синтетических наркотиков, которые планировали реализовать через популярную интернет площадку, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Молодых людей задержали 18 июня, а позже им было предъявлено обвинение.

В итоге суд приговорил каждого из них к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.