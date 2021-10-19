Паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги закрыта из-за сильного тумана

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале закрыли паромную переправу между Салехардом и Лабытнанги. Причина остановки пассажирской навигации - сильный туман.

- В связи с сильным туманом паромная переправа Салехард - Лабытнанги временно не работает, - сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

С расписанием движения паромов и тарифами можно ознакомиться на сайте ведомства. Также информация о работе паромов доступна по телефону диспетчерской: +7 (34992) 7-17-04. Кроме того, у ямальцев есть возможность наблюдать за работой паромной переправы онлайн.