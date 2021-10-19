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Общество19 октября 2021 9:45

Паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги закрыта из-за сильного тумана

Суда не будут ходить до улучшения видимости
Марина Прохорова
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Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале закрыли паромную переправу между Салехардом и Лабытнанги. Причина остановки пассажирской навигации - сильный туман.

- В связи с сильным туманом паромная переправа Салехард - Лабытнанги временно не работает, - сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

С расписанием движения паромов и тарифами можно ознакомиться на сайте ведомства. Также информация о работе паромов доступна по телефону диспетчерской: +7 (34992) 7-17-04. Кроме того, у ямальцев есть возможность наблюдать за работой паромной переправы онлайн.