Предприниматель из Антипаюты получил огромный штраф за продажу контрафактного алкоголя Фото: Вера Зенина

В Тазовском районе вынесли приговор в отношении индивидуального предпринимателя, занимавшегося сбытом контрафактного алкоголя.

- Установлено, что мужчина приехал в августе 2020 года в Новый Уренгой, где купил немаркированную алкогольную продукцию в количестве 905 банок. Далее он перевез спиртное на автомобиле в поселок Тазовский, а затем на водном транспорте до села Антипаюта, где поместил ее на хранение в помещении магазина, - рассказали в ведомстве.

В январе 2021 года алкогольная продукция была изъята сотрудниками полиции и уничтожена.

В итоге суд приговорил предпринимателя к штрафу в размере 100 тысяч рублей.