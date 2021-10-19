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Происшествия19 октября 2021 9:39

Предприниматель из Антипаюты получил огромный штраф за продажу контрафактного алкоголя

Он закупил более 905 банок
Марина Прохорова
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Предприниматель из Антипаюты получил огромный штраф за продажу контрафактного алкоголя

Предприниматель из Антипаюты получил огромный штраф за продажу контрафактного алкоголя

Фото: Вера Зенина

В Тазовском районе вынесли приговор в отношении индивидуального предпринимателя, занимавшегося сбытом контрафактного алкоголя.

- Установлено, что мужчина приехал в августе 2020 года в Новый Уренгой, где купил немаркированную алкогольную продукцию в количестве 905 банок. Далее он перевез спиртное на автомобиле в поселок Тазовский, а затем на водном транспорте до села Антипаюта, где поместил ее на хранение в помещении магазина, - рассказали в ведомстве.

В январе 2021 года алкогольная продукция была изъята сотрудниками полиции и уничтожена.

В итоге суд приговорил предпринимателя к штрафу в размере 100 тысяч рублей.