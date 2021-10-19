«Салехарддорстрой» два года бесконтрольно загрязнял воздух Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура оштрафовала АО «Салехарддорстрой» за нарушения экологического законодательства.

- Установлено, что предприятие имеет в пользовании асфальто-бетонный завод, находящийся на территории города, с которого в воздух выбрасываются загрязняющие вещества. При этом завод более двух лет эксплуатировался без постановки на государственный учет, что необходимо для отслеживания объема выбросов вредных веществ в атмосферу, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим гособвинитель направил руководству предприятия предупреждение. На данный момент все нарушения устранены. Кроме того, руководству предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

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