В Лабытнанги иномарка сбила пешехода

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 18 октября на ул. Дзержинского в Лабытнанги.

- Около 10:17 водитель автомобиля «Hyundai» сбил пешехода, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП горожанин получил травмы, - добавили в ведомстве.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 18 аварий, а с начала года - 3 822, в которых 23 человека погибли и 228 получили травмы, в том числе 21 ребенок.