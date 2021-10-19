Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде внедряют систему мониторинга за основаниями фундамента. Это связано с изменениями климата и таянием вечной мерзлоты.

- Пилотный проект реализуется на восьми объектах. Мы наблюдаем за поведением грунтов под основаниями многоэтажных зданий, с большой посещаемостью, а также домов, которые были построены в 80-90-х годах прошлого столетия. Тогда толщина мерзлоты была иной, - рассказал глава города Алексей Титовский.

Суть метода заключается в том, что специалисты Научного центра изучения Арктики установили в скважинах специальные датчики, показания с которых приходят на пульт оператора в режиме онлайн. В случае, если приборы покажут значительные изменения, данные позволят оперативно отреагировать на ситуацию. Кроме того, такие показатели позволят установить повреждение коммунальных сетей и устранить их в кратчайшие сроки.

- В перспективе планируется внести изменения в градостроительные нормы и закладывать систему мониторинга уже на стадии возведения здания. Также планируется обеспечить системой все многоэтажные жилые дома в Салехарде, - добавил Алексей Титовский.