Ямальские казаки расширили знания по вневойсковой подготовке

Фото: Правительство ЯНАО

В Ноябрьске завершились военно-полевые сборы личного состава казачьих обществ региона.

В течение трех дней казаки расширяли свои знания и навыки по вневойсковой подготовке: обучались рукопашному бою с оружием и без него, самообороне, личной безопасности при несении службы по охране общественного порядка, изучали правила оказания первой медицинской помощи, занимались стрелковой подготовкой и узнавали об организации взаимодействия с военными комиссариатами.

- Благодаря участию в таких мероприятиях, мы оттачиваем навыки и умения, пополняем знания по несению службы и охране общественного порядка, а также перенимаем положительный опыт в воспитании подрастающих казаков и в проведении военно-спортивных патриотических казачьих мероприятий, которые организуем на территории округа, - рассказал атаман Обско-Полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества Сергей Захарченко.

В рамках сборов также состоялся Совет атаманов, на котором казаки поделились опытом в сфере духовно-патриотического воспитания молодого поколения, обсудили вопросы организации работы казачьих молодежных клубов и казачьих культурных центров.

Отметим, что на территории Ямала действуют 12 казачьих обществ (реестровое казачество) с общей численностью 762 казака, из которых 715 казаков приняли обязательства по несению государственной службы.