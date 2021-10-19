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Происшествия19 октября 2021 6:13

Новоуренгойка отдала мошенникам крупную сумму, намереваясь получить кешбэк

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Новоуренгойка отдала мошенникам крупную сумму, намереваясь получить кешбэк

Новоуренгойка отдала мошенникам крупную сумму, намереваясь получить кешбэк

Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1960 года рождения, ставшая жертвой мошенников. Все началось с того, что женщине позвонил некий человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка.

- Злоумышленник выманил у потерпевшей данные банковской карты под предлогом зачисления на ее счет накопившегося кешбэка. После этого с карты заявительницы было списано более 48 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Преступникам грозит до шести лет тюрьмы.