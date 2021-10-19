Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В детской поликлинике Тарко-Сале отменили дни здорового ребенка, которые должны были пройти 26 и 28 октября, а также 2 ноября. Это связно с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и ростом заболеваемости ОРВИ.

- Прием здоровых детей возобновится уже 9 ноября. Мы заботимся о вашем здоровье! Данная мера введена для сокращения контактов между детьми и снижения уровня заболеваемости, - рассказали в медучреждении.

Также врачи отметили, что посещать поликлинику в эти дни с целью вакцинации или плановых приемов не стоит.

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