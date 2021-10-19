На Ямале сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже рельс с 501 стройки

Фото: Росгвардия по ЯНАО

На Ямале сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, обвиняемого в краже раритетных железнодорожных рельс со сталинской стройки.

- Находясь на маршруте патрулирования, экипаж вневедомственной охраны получил сообщение, что по автодороге Салехард-Надым движется автомобиль, в салоне которого могут находиться железнодорожные рельсы с близлежащей 501-й стройки. Заявление поступило в надымский отдел полиции от неравнодушных горожан, - рассказали в Росгвардии по ЯНАО.

Обнаружить злоумышленника удалось менее чем через 20 минут, он находился в районе гаражно-строительного кооператива.

При осмотре автомобиля стражи правопорядка увидели замотанные в мешок несколько железнодорожных рельс. На вопрос правоохранителей о том, откуда они взялись, мужчина ответил, что нашел их в лесу.

Далее Росгвардейцы незамедлительно сообщили местонахождение автомобиля в отдел полиции и по прибытии следственно-оперативной группы вновь вернулись на маршрут патрулирования.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.