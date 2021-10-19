Погода на Ямале на 19 октября: к вечеру потеплеет

Погода на Ямале на 19 октября. Фото: Вера Зенина

Во вторник, 19 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменна облачность, вечером - осадки. Днем +1, ночью 0. Ветер 3-6 м/с.

Надым: пасмурно, вечером - дождь. Днем +3, ночью +6. Ветер 4-8 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем +5, ночью +7. Ветер 4-8 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +3, ночью +2. Ветер 6-10 м/с.

Губкинский: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +5, ночью +6. Ветер 4-8 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром и вечером - дождь. Днем +5, ночью +4. Ветер 4-9 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, вечером - осадки. Днем 0, ночью 0. Ветер 3-5 м/с.

Муравленко: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +5, ночью +6. Ветер 4-8 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.