В Лабытнанги после ремонта открылось отделение по вопросам миграции

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги заработало отделение по вопросам миграции городского ОМВД, расположенное в доме №2 по ул. Дзержинского. Ранее оно было закрыто на ремонт по просьбе жителей.

- Теперь здесь светло, уютно и комфортно. К обновлению мы подошли комплексно: выполнен монтаж видеонаблюдения и обеспечен доступ для маломобильных граждан, - сообщила глава города Марина Трескова.

Теперь отделение работает со вторника по субботу. График приема граждан: 09:00 до 18:00. В выходной день - с 09:00 до 13:00.