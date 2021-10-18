Жители Салехарда выбирают название для территории №2, предназначенной под жилую застройку

Фото: администрация Салехарда

Жители Салехарда продолжают выбирать названия для новых территорий, предназначенных под жилые застройки. На данный момент уже завершилось голосование за территорию №1 между микрорайонами «Брусничный» и «Радужный». В итоге горожане решили, что она будет носить название «Морошка».

Теперь стартовало голосование за территорию №2. Оно проходит на портале «Живем на Севере» и в группе администрации в соцсети Вконтакте. По его итогам городская комиссия присвоит территории выбранное название.

Напоминаем, что сбор идей проходил с 24 июня по 10 октября. В числе предложенных были следующие варианты: микрорайоны Морошка, Ближнее, Дальнее, Грибное, Таежный, Приобье, Зеленый парк, Ругинские аллеи, Ритмы тундры, Жемчужина Салехарда, сады «Спартак», «Ясные» и другие