Жительница Нового Уренгоя купила у мошенника игровую приставку почти за 60 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1995 года рождения, ставшая жертвой мошенников. Все началось с того, что горожанка увидела на одном из сайтов по продаже фирменных электронных устройств игровую приставку, которую захотела приобрести.

- Женщина оформила заявку на покупку, а затем ввела данные банковской карты и пароль, пришедший в смс-сообщении. После этого с карты северянки списалось более 57 тысяч рублей. До настоящего времени товар так и не доставлен, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступникам грозит до пяти лет лишения свободы.