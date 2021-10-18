На Ямале еще 124 жителя заразились коронавирусом

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 124 человека. С начала периода количество заболевших достигло 52 456.

Из общего числа болеющих 842 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 110 из них - в тяжелом состоянии, 18 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 723 человека.

Также за сутки выявлено 24 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 723. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 100 заражений COVID-19, за весь период - 44 733.

Выздоровел за последние сутки 51 человек, с начала пандемии - 49 970.

За последние сутки в России выявлено 34 325 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 821 (8,2%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 027 012 случаев в 85 регионах. Излечился от коронавируса 16 431 человек, с начала пандемии - 7 017 055. Также за сутки зафиксировано 998 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 224 310 человек.