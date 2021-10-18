Новоуренгойский аэропорт готов к работе в зимних условиях

Фото: официальная группа аэропорта в соцсети ВКонтакте

Аэропорт Нового Уренгоя готов к работе в зимний период. В первую очередь это касается безопасности и регулярности полетов в сезон холодов.

Для работы в сложных зимних условиях Крайнего Севера особое внимание уделяется подготовке специального транспорта для обслуживания пассажиров и воздушных судов, средств механизации и светосигнального оборудования, а также аэродромной технике, задействованной в уборке снега и поддержании взлетной полосы в рабочем состоянии.

Отметим, что площадь очищаемых покрытий аэропорта составляет 38,2 гектара. По итогам прошлой зимы с территории было вывезено более 130 тысяч кубометров снега.

Кроме того, закуплены противообледенительные жидкости и антигололедные реагенты.

Персонал аэропорта уже завершил сезонное обучение, прошел повторные инструктажи на знание действующих регламентов и провел ряд практических тренировок, связанных с особенностями работы зимой.

Также напоминаем, что сейчас идет активная реконструкция аэропорта. На данный момент завершается монтаж металлоконструкций пассажирского терминала и укладка бетона взлетно-посадочной полосы.