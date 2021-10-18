Фото: Правительство Ямала

На Ямале завершилось благоустройству дворов многоквартирных домов. Так, в Салехарде, Лабытнанги и Приуральском районе привели в порядок 48 территорий. Рабочие установили лавочки и урны, обустроили проезды и модернизировали системы освещения.

Отметим, что число благоустроенных пространств в округе постоянно растет. Для комфортного проживания людей появляются новые скверы, зоны отдыха, детские и спортивные площадки и многое другое. В 2021 году благоустройство проходит на 92 общественных территориях, это на восемь объектов больше, чем в прошлом году.

- Жители наших городов и поселков уже могут оценить новые объекты благоустройства. Даже с учетом климата и сложной логистики работы ведутся достаточно быстро и основная часть проектов уже реализована. Оставшиеся общественные территории находятся на завершающей стадии, - сообщил начальник отдела благоустройства департамента строительства и жилищной политики округа Руслан Чайников.

Отметим, что работы ведутся в рамках проведены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».