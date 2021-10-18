В Тазовском районе вахтовика придавило упавшей стрелой автокрана: он погиб

В Тазовском районе вахтовика придавило упавшей стрелой башенного крана Фото: Ольга Крыльцова

На Саламановском месторождении, расположенном в Тазовском районе, случилось еще одно ЧП. Во время работ погиб 25-летний мужчина, следователи уже возбудили уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека).

- Происшествие случилось 10 сентября около 23:00. В тот вечер на одного из работников, находившегося в кабине автомобиля «Урал», упала стрелы автомобильного крана. В результате случившегося мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте происшествия, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Сейчас следователи выясняют причины и условия, из-за которых произошел несчастный случай. Также правоохранители дадут юридическую оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении работ. Расследование уголовного дела продолжается.