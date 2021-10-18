Ямалец лишился 200 тысяч рублей к пенсии из-за незаконной отмены районного коэффициента

Житель Ямала лишился 200 тысяч рублей к пенсии из-за незаконной отмены районного коэффициента Фото: Вера Зенина

Ямальская прокуратура помогла местному жителю получить более 200 тысяч рублей незаконно удержанного районного коэффициента к пенсии. Для этого ведомству пришлось проверить работу регионального УМВД и его структурных подразделений.

- Установлено, что выплата районного коэффициента к пенсии была прекращена с 1 марта 2020 года и не осуществлялась на протяжении полутора лет, при этом законных оснований для этого не было (сведений о переезде мужчины). Кроме того, сотрудники управления не предприняли никаких мер, что бы установить фактическое место нахождения пенсионера, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

На данный момент мужчина уже получил свои деньги, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.