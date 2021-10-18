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Общество18 октября 2021 8:24

Ноябрьская прокуратура помогла многодетной матери получить свидетельство на маткапитал

Дело дошло до суда
Марина Прохорова
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Ноябрьская прокуратура помогла многодетной матери получить свидетельство на маткапитал

Ноябрьская прокуратура помогла многодетной матери получить свидетельство на маткапитал

Ноябрьская прокуратура помогла местной жительнице получить сертификат на материнский капитал, в выдаче которого ей отказало городское Управление соцзащиты.

- Установлено, что женщина, в связи с рождением третьего ребенка, обратилась в управление за получением свидетельства на материнский капитала, но получила отказ. Данное решение было связано с тем, что на момент рождения малыша заявительница проживала в автономном округе менее пяти лет, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Позже поверка установила, что фактически женина проживает на территории региона с 2014 года, в связи с чем решение об отказе является незаконным.

Далее прокурор обратился в суд с иском, в котором требовал отменить прежнее решение и выдать матери свидетельство.

В итоге суд оказался на стороне гособвинителя, удовлетворив его требования в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.