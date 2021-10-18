Муравленковца, страдающего алкоголизмом, через суд лишили водительских прав Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Муравлено обнаружила нарушения в сфере безопасности дорожного движения.

В ходе проверки стало известно, что местный житель, состоящий на учете у психиатра-нарколога с диагнозом «неоднократное употребление алкоголя с вредными последствиями», имеет водительское удостоверение и может садиться за руль.

- Управление транспортным средством лицом, страдающим алкоголизмом, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям и другим инцидентам, а также повлечь причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц, - отметили в ведомстве.

Далее прокурор обратился в суд с иском, в которым требовал, чтобы мужчину лишили водительского удостоверения. В итоге судья встал на сторону гособвинителя, удовлетворив все требования.