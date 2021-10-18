В Ноябрьске центральная аллея засверкала новыми огнями

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

В Ноябрьске завершились работы по подключению освещения на центральной аллее. Об этом сообщил глава города Алексей Романов в своих соцсетях. По его словам, оценить масштаб можно, пожалуй, только с высоты птичьего полета.

В подтверждение своих слов градоначальник выложил несколько фото, отображающих масштаб проделанной работы. На них отчетливо видна территория, освещенная по последнему слову техники.

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

- Спасибо губернатору Ямала Дмитрию Артюхову за поддержку наших проектов. Благодарю всех, кто воплощал их в жизнь, - добавил Алексей Романов.