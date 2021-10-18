Фото: администрация Салехарда

Жители Салехарда выбрали название для территорий №1, предназначенной под жилую застройку. Голосование стартовало 13 октября в аккаунте городской администрации в соцсети и на портале «Живем на Севере».

На выбор салехардцев было предложено три названия: «Дружный», «Морошка» и «Черничный».

В итоге победу одержал вариант «Морошка», за который проголосовали 76 человек. Теперь городская комиссия даст территории официальное название. Далее идет вариант «Дружный» - 60 человек, а замыкает тройку название «Черничный» - 44 проголосовавших.

Напоминаем, что в скором времени стартует голосование за остальные территории.