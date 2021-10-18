В Лабытнанги появился контейнер для сбора пластиковых крышек

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги появилось «Дерево добра» - это специальный контейнер для сбора пластиковых крышек. Он установлен рядом с теплой остановки вблизи школы №1 силами эковолонтеров.

- Общественная организация «ЭкоМир-Лабытнанги» успешно реализовала проект, который победил в городском конкурсе в рамках Года добра в Лабытнанги. Жители откликнулись на призыв активистов и уже внесли свою лепту в экосбережение родного края, - рассказала глава города марина Трескова.

Также она поблагодарили общественников за идейность и успешную реализацию очередного проекта.