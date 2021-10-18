Погода на Ямале на 18 октября: пройдут дожди

Погода на Ямале на 18 октября.

В понедельник, 18 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, утром - дождь. Днем +3, ночью 0. Ветер 7-10 м/с.

Надым: пасмурно, утром и вечером - дождь. Днем +5, ночью +3. Ветер 6-12 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность, утром - дождь. Днем +6, ночью +2. Ветер 6-12 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и дождь. Днем +5, ночью +2. Ветер 8-14 м/с.

Губкинский: облачно, утром и вечером - дождь. Днем +6, ночью +2. Ветер 5-11 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром и вечером - дождь. Днем +6, ночью +3. Ветер 5-11 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, утром - дождь. Днем +3, ночью 0. Ветер 5-9 м/с.

Муравленко: переменная облачность, утром - дождь. Днем +6, ночью +2. Ветер 6-12 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.