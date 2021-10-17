Пухленькую лисичку встретили жители Муравленко

«Муравленко Online | Новости города» во «ВКонтакте» Фото: Соцсети

Жители Муравленко засняли на видео встречу с красивой упитанной лисичкой, которая вышла из лесса и подошла к проезжей части. Авторы ролика сообщили, что встретили зверя на трассе по дороге в Ноябрьск. Пост об этом опубликовали 16 октября в группе «Муравленко Online | Новости города» во «ВКонтакте».

Забавно, но лиса вовсе не боится людей и дороги. На видео видно, что довольно упитанная красавица с любопытством оглядывается по сторонам, находясь в более или менее спокойном расположении духа.

В окрестностях ЯНАО нередко можно встретить диких животных, которые не боясь выбираются в люди.