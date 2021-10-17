Поисковики Ямала подвели итоги окружного слёта

Фото: Поисковое движение России Фото: соцсети

В Ноябрьске подвели итоги XIV окружного слёта поисковых отрядов Ямала. На протяжении четырёх дней в Региональном центре патриотического воспитания более 150 молодых поисковиков осваивали интенсивный курс обучения «Школа поисковика».

Курс включал в себя лекции и практические занятия по военной археологии, анатомии, технике безопасности поисковых работ, работе с социальными сетями, документированию и фотофиксации поисковой работы. Помимо этого, в отдалённом микрорайоне Вынгапуровский г. Ноябрьска бойцы преодолели военно-поисковую тропу, работали с металлодетекторами и картами.

В ходе отчетной конференции командиры отрядов подвели итоги экспедиций текущего года. Кроме того, командиры избрали кандидатуры Александра Должикова (СПО ЯНАО «Ямал» г. Ноябрьск) и Полины Клюквиной (ПО «Ямальский плацдарм» г. Салехард) для участия в торжественной церемонии закрытия Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2021», которая пройдёт с 18 по 21 ноября в г. Выборг.

Десяти лучшим поисковикам по результатам тестирования вручены путёвки в культурно-познавательную поездку для победителей региональных, всероссийских конкурсов «Код 250.240.89».