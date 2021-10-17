Тхэквондист из Ноябрьска взял "бронзу" на международных соревнованиях

Фото: ЧП Ямал Фото: Соцсети

Ноябрянин Рустам Одинаев стал бронзовым призером на международных состязаниях по тхэквондо. Об этом 17 октября сообщили в администрации Ноябрьска. В столице Ирана — Тегеране — с 12 по 17 октября почти 400 спортсменов из более 20 стран мира с состязались в тхэквондо. Ямал представляли ноябряне Рустам Одинаев, Данила Волков и Егор Шаталов. В результате в международных рейтинговых соревнованиях 31st Fajr Open 2021 G1 Данила Волков и Егор Шаталов заняли 5-8 места в своих весовых категориях. «Бронзу» завоевал Рустам Одинаев.