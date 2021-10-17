Орденом «Родительская слава»наградил президент ямальскую семью

Фото: телеграм-канал Алексея Титовского Фото: соцсети

Ямальская семья Валентины и Николая Колесник указом президента РФ Владимира Путина удостоена ордена «Родительская слава» за заслуги в укреплении семьи и воспитании детей. Об этом сообщил 15 октября глава Салехарда Алексей Титовский в своём телеграм-аккаунте.

У супругов Колесник десять родных детей, остальные — приёмные, среди которых есть ребятишки с ограниченными возможностями здоровья. Семью в городе знают многие и оценивают ее как теплую и заботливую

- Хорошо знаком с семьей и вижу, как много труда вкладывают родители, как бережно прививают самые главные жизненные ценности, как чтят традиции и устои. Взаимовыручка и дружба помогают сохранить гармонию в большом доме. Поздравляю с государственной наградой! Горжусь, что наш город славится такой крепкой и дружной семьей,- заключил Алексей Титовский.