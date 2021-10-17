В ЯНАО выявили 122 новых случая COVID-19

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 992 687 случаев коронавируса в 85 регионах Фото: Мария Толстихина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в ЯНАО. На 17 октября в Ямало-Ненецком автономном округе коронавирус выявили еще у 122 пациентов. Об этом сообщают в оперативном штабе ЯНАО.

Из новых заболевших 108 человек являются жителями арктического региона, 14 — вахтовики. Сейчас в больницах Ямала лечение от COVID-19 проходят 813 пациентов. Из них 106 человек находятся в тяжелом состоянии, 16 — на поддержке ИВЛ.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 992 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 223 312 летальных исходов, выздоровели 7 000 624 человека.