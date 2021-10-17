Первый беспилотный грузовик опробовали в Ноябрьске

Нефтяники в течение полутора месяцев испытывали беспилотный грузовик Фото: Архив "КП"

В Ямало-Ненецком автономном округе в Ноябрьске нефтяники в течение полутора месяцев испытывали беспилотный грузовик. Тестирование грузовой платформы «EVO-1» проходило на площадке «Газпромнефть-Снабжения».

Беспилотный автомобиль оснащён множеством камер и сенсоров. Платформа может за раз перевезти 1,5 тонны груза, зарядки хватает для работы на весь день. Грузовик передвигается со средней скоростью в 5 километров в час.