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Общество17 октября 2021 18:15

Первый беспилотный грузовик опробовали в Ноябрьске

Нефтяники в течение полутора месяцев испытывали беспилотный грузовик
Мария Толстихина
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Нефтяники в течение полутора месяцев испытывали беспилотный грузовик

Нефтяники в течение полутора месяцев испытывали беспилотный грузовик

Фото: Архив "КП"

В Ямало-Ненецком автономном округе в Ноябрьске нефтяники в течение полутора месяцев испытывали беспилотный грузовик. Тестирование грузовой платформы «EVO-1» проходило на площадке «Газпромнефть-Снабжения».

Беспилотный автомобиль оснащён множеством камер и сенсоров. Платформа может за раз перевезти 1,5 тонны груза, зарядки хватает для работы на весь день. Грузовик передвигается со средней скоростью в 5 километров в час.