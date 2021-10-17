Прогноз погоды на Ямале 17 октября 2021 года: возможен снег и дождь

В отдельных районах ЯНАО окутает туман Фото: Мария Толстихина

По сообщению Ямало-Ненецкого ЦГМС на 17 октября облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный и южный со скоростью 8-13 м/с. Температура ночью достигнет отметки в 0, +5 градусов, а днём +3, + 8 градусов.

Сегодня в России отмечается День отца. Праздник учрежден указом президента РФ Владимира Путина. Отныне он будет отмечаться в России ежегодно в третье воскресенье октября. Посвятить день российским папам было решено «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».