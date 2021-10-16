На Ямале подвели итоги дорожных работ, выполненные в рамках нацпроекта

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале подвели итоги работ, выполненные в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

По словам заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Светланы Гиллих, на сегодняшний день работы по ремонту выполнены на 98%, из 20 объектов осталось привести в порядок два. Особое внимание уделяется результатам выполненных работ - на объектах нацпроекта организован многоступенчатый контроль качества.

Объем этого года - 39,66 километров региональных дорог и 9,18 - муниципальных ( Салехард и Лабытнанги).

На данный момент заканчиваются работы на подъезде к поселку Ханымей, где производился капитальный ремонт моста. На объекте выполнена замена опор мостового сооружения и существующих железобетонных балок пролетных строений, также уложено асфальтобетонное покрытие на самом мосту и подходах к нему.

Весь объем работ, запланированный на этот год, будет закончен к концу октября.