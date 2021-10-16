Глава Тазовского района, переболевший в прошлом году коронавирусом, сделал прививку

Фото: личная страница Василия Паршакова в соцсети

Глава Тазовского района Василий Паршаков, переболевший в прошлом году коронавирусом, привился от инфекции. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

- В прошлом году я переболел коронавирусной инфекцией. Все это время регулярно следил за количеством антител в крови. Текущая статистика по росту заболеваемости COVID-19 заставляет действовать. Чтобы защитить себя и близких от этого коварного заболевания, я сделал прививку, - написал глава муниципалитета.

Также он сообщил, что на данный момент первым компонентом препарата вакцинированы 4 тысячи тазовчан, еще столько же полностью завершили иммунизацию.

Напоминаем, что сделать прививку против коронавируса можно в поликлинике Тазовской ЦРБ и в здании МФЦ.