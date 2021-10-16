В Шурышкарском районе обозначают границы водоохранных зон

Фото: администрация Шурышкарского района

В Шурышкарском районе началась установка знаков для обозначения границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

Установка будет произведена вблизи следующих рек: Малая Обь, Горная Обь, Сыня, Войкар, Большая Обь, Куноват, Еган (Юган), Васяхъеган. Также обозначения появятся возле протоков: Кочегатка, Шурышкарская, Васъремпосл, Нярхулпосл, Унтос, Ханты-Мужевская.

- Работы проходят в рамках осуществления мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Ямала, - рассказали в администрации района.