После просьб родителей в Губкинском открыли второй казачий класс

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском на базе школы №7 открылся второй казачий класс, где обучаются 20 ребят. Торжественное посвящение учеников 5Г класса прошло в актовом зале учебного заведения, там ребятам вручили удостоверения. А клятву юные казачата дали в храме, настоятель которого благословил новобранцев на добрые дела.

Ребята будут изучать культуру и историю казачества, заниматься строевой и спортивной подготовкой, хореографией, фланкировкой, стрельбой, а также научатся владеть шашкой и плеткой.

- Первый такой класс мы открыли в прошлом году по пожеланиям родителей, чтобы усилить образование именно духовно-нравственным и патриотическим направлением. Видим, что ребята с удовольствием занимаются, уже есть успехи, и многие стали обращаться, что тоже хотели бы отдать ребенка в такой класс, поэтому решили открыть дополнительный, - рассказал глава Губкинского Андрей Гаранин.