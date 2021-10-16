В Аксарке территорию храма в честь иконы Божией матери выложили мраморными плитами

Фото: администрация Приуральского района

В Аксарке благоустроили территорию возле храма в честь иконы Божией матери Одигитрии. За короткий срок строители покрыли двор мраморными плитами и сделали бордюры.

Большая часть работ на территории храма и дома причти выполняли сотрудники ИП Нестерчук. Как отметил руководитель предприятия, рабочие отнеслись к своим обязанностям очень ответственно.

Кстати, работы по строительству храма продолжались практически десять лет, сейчас они находятся в завершающей стадии.

- Для всех нас это очень большое событие, Храм поражает своей красотой и величием. Теперь в районе есть место, куда человек мог бы прийти с горем и радостью, за духовным исцелением и за утешением, - отметил глава Приуральского района Иван Сакал.

Также он сообщил, что в скором будущем начнет действовать Храм в Белоярске. Сейчас там идет внутренняя отделка помещений.